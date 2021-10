Tamponi low cost, file infinite in farmacia. Il presidente dell'Ordine: 'Così il sistema è a rischio' (Di martedì 19 ottobre 2021) ANCONA - Ressa all'alba nelle farmacie per il tampone . Il test sottocosto diventa un caso in città e fa preoccupare gli organi di rappresentanza del settore. E la notte c'è anche chi va nelle ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 19 ottobre 2021) ANCONA - Ressa all'alba nelle farmacie per il tampone . Il test sottoo diventa un caso in città e fa preoccupare gli organi di rappresentanza del settore. E la notte c'è anche chi va nelle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | A Bolzano assalto alle farmacie per i tamponi 'low cost'. Lunghe code con centinaia di persone in fila per… - leonixyz : Uno Stato incapace di garantire la sicurezza ai cittadini. Tamponi 'low cost' per incentivare l'antivaccinismo e am… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | A Bolzano assalto alle farmacie per i tamponi 'low cost'. Lunghe code con centinaia di persone in fila per il tes… - Paola_zrz : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | A Bolzano assalto alle farmacie per i tamponi 'low cost'. Lunghe code con centinaia di persone in fila per il tes… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | A Bolzano assalto alle farmacie per i tamponi 'low cost'. Lunghe code con centinaia di persone in fila per il tes… -