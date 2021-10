Sorpresi presso abitazioni isolate | fogli di via per tre persone

Leggi su anteprima24

Castelfranci (Av) – Non si ferma l'attività dei Carabinieri per il contrasto ai reati predatori. Nell'ambito di mirati servizi, i Carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno sorpreso una donna e due uomini, tutti sulla trentina, che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune. Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo. Gli stessi, originari dell'est Europa e residenti in provincia di Salerno, con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio (principalmente furti in abitazione), alla specifica richiesta da parte degli operanti, non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. Condotti in Caserma per gli ulteriori accertamenti, nei loro confronti è stata avanzata proposta per l'emissione della ...