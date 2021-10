Sony: PS5 fa record di vendite autunnali (Di martedì 19 ottobre 2021) Sony sembra aver superato anche le difficoltà strutturali nella produzione delle nuove console PS5. La crisi dei chip ha colpito anche il colosso giapponese che però sembra non aver subito il colpo rispetto ad altre realtà. (Photo by Alex Davidson/Getty Images)Il sito Multiplayer.it ha riportato un dato molto particolare e sorprendente. “L’introvabile” PS5 (Playstation 5) ha raggiunto un record nel mese di settembre, scardinando le vendite di Nintendo, è riuscita ad accaparrarsi il podio della console più venduta nel mese di settembre negli Stati Uniti. Il record è relativo, sia alle vendite delle unità vendute, sia in termini di dollari incassati. Il dato è arrivato grazie alla segnalazione di Mat Piscatella, Executive Director & Video Game Industry Advisor presso The NPD Group (ex WB Games & ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 ottobre 2021)sembra aver superato anche le difficoltà strutturali nella produzione delle nuove console PS5. La crisi dei chip ha colpito anche il colosso giapponese che però sembra non aver subito il colpo rispetto ad altre realtà. (Photo by Alex Davidson/Getty Images)Il sito Multiplayer.it ha riportato un dato molto particolare e sorprendente. “L’introvabile” PS5 (Playstation 5) ha raggiunto unnel mese di settembre, scardinando ledi Nintendo, è riuscita ad accaparrarsi il podio della console più venduta nel mese di settembre negli Stati Uniti. Ilè relativo, sia alledelle unità vendute, sia in termini di dollari incassati. Il dato è arrivato grazie alla segnalazione di Mat Piscatella, Executive Director & Video Game Industry Advisor presso The NPD Group (ex WB Games & ...

