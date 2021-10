Sheriff, Castaneda: «L’Inter gioca meglio con Inzaghi. Sulla Champions…» (Di martedì 19 ottobre 2021) Franck Castaneda, capitano dello Sheriff Tiraspol, ha parlato in vista del match di Champions League contro L’Inter Franck Castaneda, capitano dello Sheriff Tiraspol, ha parlato in vista del match di Champions League contro L’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport. SORTEGGIO – «Ho provato una grande felicità perché è bello avere la possibilità di affrontare top club come L’Inter, il Real Madrid e lo Shakhtar». PRIMO POSTO – «Fin dall’inizio abbiamo puntato sul lavoro duro perché sapevamo che era l’unico modo per far bene contro queste rivali. Ammetto che vincere con lo Shakhtar e il Real è stato un sogno che si è trasformato in realtà. Due imprese del genere ci hanno convinto ancora di più di poter fare grandi cose». INTER – «Con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Franck, capitano delloTiraspol, ha parlato in vista del match di Champions League controFranck, capitano delloTiraspol, ha parlato in vista del match di Champions League contro. Le sue dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport. SORTEGGIO – «Ho provato una grande felicità perché è bello avere la possibilità di affrontare top club come, il Real Madrid e lo Shakhtar». PRIMO POSTO – «Fin dall’inizio abbiamo puntato sul lavoro duro perché sapevamo che era l’unico modo per far bene contro queste rivali. Ammetto che vincere con lo Shakhtar e il Real è stato un sogno che si è trasformato in realtà. Due imprese del genere ci hanno convinto ancora di più di poter fare grandi cose». INTER – «Con ...

