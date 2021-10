Sabatini Fondirigenti | ' Inversione di tendenza su manager donna in azienda'

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkornos/Labitalia) - “Con questa ricerca il Fondo ha proseguito un filone di analisi avviato negli anni scorsi, focalizzandosi sul legame tra formazione, presenza di donnee performance delle imprese. I ritardi del nostro Paese sullaializzazione al femminile delle imprese sono noti. Ma negli ultimi anni, come dimostrano anche i risultati della ricerca, si evidenzia una positivadi. Segno che le imprese e ihanno colto l'importanza strategica del superamento del divario di genere e dell'inclusione per recuperare i gap che ci separano dai nostripartner europei". Così il direttore generale di, Massimo, è intervenuto al workshop “Donnee performance ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sabatini Fondirigenti

Adnkronos

L'intervento istituzionale sarà del ministro Elena Bonetti, mentre le conclusioni verranno affidate a Massimo, direttore generale diL'intervento istituzionale sarà del ministro Elena Bonetti, mentre le conclusioni verranno affidate a Massimo, direttore generale di. Please follow and like us:Roma, 19 ott. (Adnkornos/Labitalia) - “Con questa ricerca il Fondo ha proseguito un filone di analisi avviato negli anni scorsi, focalizzandosi sul ...Mercoledì 27 ottobre a Crédit Agricole Green Life di Parma si terrà il convegno finale dell’iniziativa strategica promossa da Fondirigenti e realizzata sui territori di Parma, Piacenza, Reggio Emilia ...