REGGIO CALABRIA (Di martedì 19 ottobre 2021) Reportage Città Metropolitana Vincenzo Calafiore La fascinazione di questa città ha inizio quando incontri per la prima volta " Atena " la dea venuta dal mare che la guarda e protegge questa città dal suo anfiteatro Anassilaos; dove sedersi e in silenzio ascoltare lei, che si racconta con la voce della risacca. Ecco perché la " fascinazione " di questa città, ha qui inizio e qui finisce . La domanda è : cos'è che a un certo momento ti costringe a prendere un treno o un aereo e raggiungerla? E' nel suo misterioso fascino, nella sua storia millenaria. Ma anche chiedersi perché le sue strade sono sfasciate e piene di buche, come pure i marciapiedi sconnessi; altrettanto lo sono piene di vita, di aromi dei forni, delle pasticcerie, dei bar, del vociare della gente che si parla da un marciapiede all'altro, il saluto a piena voce di un amico che saluta, è ...

