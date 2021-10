Pena definitiva per Genovese | ma per giudici non va in cella

(Di martedì 19 ottobre 2021) Era pronto a scontare la, ma si è visto rispondere "ancora è presto". E' la paradossale storia di Francantonio, ras di preferenze a Messina, ex segretario regionale del Pd ed ex deputato,...

Agenzia ANSA

Era pronto a scontare la, ma si è visto rispondere "ancora è presto". E' la paradossale storia di Francantonio Genovese, ... Nei giorni scorsi la Cassazione ha resola sua condanna per ...L'uomo era gravato da un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria di Brescia essendo divenutala sua condanna alladi anni 1 e mesi 5 di reclusione per il reato di ...(ANSA) - PALERMO, 19 OTT - Era pronto a scontare la pena, ma si è visto rispondere "ancora è presto". E' la paradossale storia di Francantonio Genovese, ras di preferenze a Messina, ex segretario regi ...Finti poveri smascherati dai militari della Guardia di finanza che hanno sequestrato mezzo milione di euro: tra loro anche lavoratori in nero e vincitori di lotterie ...