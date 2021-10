Ormai è ufficiale: è in uscita il nuovo smartwatch a tema Harry Potter (Di martedì 19 ottobre 2021) Ecco una notizia che farà felici tutti fan di Harry Potter: la OnePlus ha ufficialmente presentato il nuovo smartwatch in limited edition a tema Harry Potter. Solo qualche giorno dopo il rilascio del primo teaser sui canali aziendali, OnePlus Watch Harry Potter Edition è ora ufficiale. L’esclusivo smartwatch, realizzato in partnership con la casa di produzione cinematografica statunitense Warner Bros, è disponibile in sei diverse versioni, con sei quadranti esclusivi tra cui quattro che riprendono gli stemmi delle casate della scuola di magia di Hogwarts: Grifondoro, Corvonero, Serpeverde e Tassorosso. L’orologio sarà venduto in una scatola da collezione che richiama nella forma l’ingresso di Diagon ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 19 ottobre 2021) Ecco una notizia che farà felici tutti fan di: la OnePlus ha ufficialmente presentato ilin limited edition a. Solo qualche giorno dopo il rilascio del primo teaser sui canali aziendali, OnePlus WatchEdition è ora. L’esclusivo, realizzato in partnership con la casa di produzione cinematografica statunitense Warner Bros, è disponibile in sei diverse versioni, con sei quadranti esclusivi tra cui quattro che riprendono gli stemmi delle casate della scuola di magia di Hogwarts: Grifondoro, Corvonero, Serpeverde e Tassorosso. L’orologio sarà venduto in una scatola da collezione che richiama nella forma l’ingresso di Diagon ...

Advertising

cirneaf : @Genova4ever La 'scienza' conosce moltissime divergenze su questo argomento, ogni giorno di più. Che il GP sia una… - mamflo86 : @GaeDeRoberto @Aifa_ufficiale Mi scusi signor Gaetano... se spiega ai suoi alunni che per calcolare il PageRank o o… - upasclaire : #upas25 Ormai ci siamo! La nostra amata soap all’ombra del Vesuvio sta per festeggiare le nozze d’argento insieme a… - APACHE36695535 : Il cantastorie ufficiale della narrazione Covid non ha perso tempo a far propria questa colossale minchiata, già in… - trimpa48 : RT @GhostRi00817922: @AnnaAnn31099771 @alecat01118439 @elio_vito @forza_italia @Antonio_Tajani @gasparripdl No, è il profilo ufficiale. Tra… -