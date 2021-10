Mondiali di sci nautico, Degasperi mette l’argento al collo in Florida (Di martedì 19 ottobre 2021) Il super campione trentino Thomas Degasperi riconquista il podio iridato in slalom ai Campionati Mondiali Assoluti di Groveland di sci nautico e wakeboard, Florida, vincendo la medaglia d’argento dietro lo statunitense Nate Smith, davanti al britannico William Asher. Degasperi è una stella che brilla da parecchi anni, si è laureato 2 volte campione del mondo, 3 volte vicecampione del mondo e 8 volte campione europeo assoluto. Thomas Degasperi e William Asher chiudono la finale con 3/58/10,25 ma l’italiano, grazie una migliore prestazione in eliminatorie ha battuto il britannico; Nate Smith (USA), si proclama campione del mondo con 1.00/58/9,75 una misura che in questa gara ha conquistato ben 2 volte, in eliminatorie e in finale e che pochi riescono a raggiungere. In quarta posizione ci ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021) Il super campione trentino Thomasriconquista il podio iridato in slalom ai CampionatiAssoluti di Groveland di scie wakeboard,, vincendo la medaglia d’argento dietro lo statunitense Nate Smith, davanti al britannico William Asher.è una stella che brilla da parecchi anni, si è laureato 2 volte campione del mondo, 3 volte vicecampione del mondo e 8 volte campione europeo assoluto. Thomase William Asher chiudono la finale con 3/58/10,25 ma l’italiano, grazie una migliore prestazione in eliminatorie ha battuto il britannico; Nate Smith (USA), si proclama campione del mondo con 1.00/58/9,75 una misura che in questa gara ha conquistato ben 2 volte, in eliminatorie e in finale e che pochi riescono a raggiungere. In quarta posizione ci ...

