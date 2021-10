Minacce di morte e un proiettile alla sede RAI di Firenze | O vi date una calmata o il piombo vi zittirà

(Di martedì 19 ottobre 2021) LaRAI diè stata scossa dall'arrivo di una busta contenentedie unall'indirizzo dei giornalisti e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Una busta anonima contenentedie un: è quanto recapitato ieri mattina presso laRAI di, un messaggio volto a minacciare giornalisti ma anche Eugenio Giani, il presidente della Regione Toscana. "O viuna, giornalisti e Giani, o ilviper sempre": è questo quanto si legge sul foglio arrivato in redazione, ad accompagnarlo una cartuccia di fucile. Le ragioni del gesto non sono ben chiare, frutto però, ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Guinea: disposto il rilascio di Oumar Sylla (alias Foniké Mengué), attivista del movimento per la de… - FrancescoLollo1 : Criminali comunisti vandalizzano la sede del comitato #Michetti: stella a cinque punte Br e minacce di morte. È sem… - ItaliaViva : Consiglio: minacce morte a Renzi, ferma condanna e solidarietà - GanzoSwan : Offese, minacce di morte, attacchi alla professionalità... La guerra contro scienziati e operatori sanitari ai temp… - infoitinterno : Busta con minacce di morte al Presidente Giani e ai giornalisti alla sede Rai di Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce morte

... Vicedirettore dell'Agenzia Giornalistica Italia e stimato professionista 'sotto scorta' a causa dellediricevute dalla mafia. "In considerazione del suo alto contributo ed impegno ...... telefonate e messaggi ad ogni ora del giorno e della notte con continue pretese di incontrare la vittima di queste vessazioni nonchédi, offese e diffamazioni anche sul posto di lavoro.La sede RAI di Firenze è stata scossa dall'arrivo di una busta contenente minacce di morte e un proiettile all'indirizzo dei giornalisti e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Una bust ...Piena solidarietà ai giornalisti rai di Firenze e, ovviamente ad Eugenio Giani “O vi date una calmata, giornalisti e Giani, o il piombo vi zittirà per sempre”. È questo il messaggio contenuto in una b ...