Manovra, post Quota 100: Governo studia Quota 102, le novità (Di martedì 19 ottobre 2021) Archiviate le comunali con il centrosinistra che si gode il successo, in particolare a Roma e Torino, sono in tanti a chiedersi quali saranno gli impatti sulla tenuta del Governo. Se, infatti, il Pd esce rafforzato, discorso decisamente diverso per Lega e Cinquestelle – che tutti insieme compongono la maggioranza – in evidente calo di consensi. In attesa di capire come e se gli equilibri cambieranno, entra nel vivo l'azione dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Fittissima l'agenda il Documento Programmatico di Bilancio (che contiene l'ossatura della Manovra) va notificato a Bruxelles entro il 15 ottobre; la Manovra, invece, è attesa alle Camere il 20 ottobre. In questi minuti in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta dal Premier Mario Draghi sul Dpb. Nel pomeriggio, in programma Consiglio dei Ministri che darà ...

