MediasetTgcom24 : L'Aquila, schiacciata da una porta da calcio: muore bimba di 5 anni #RoccadiBotte -

Sul posto sono subito arrivati arrivati i soccorritori ed è partita anche un'eliambulanza dall', ma per la piccola non c'è stato niente da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri della ...Tragedia in Provincia de L'dove una bimba di appena 5 anni, originaria di Acilia , è morta dopo essere rimastada una porta da calcio. E' successo a Rocca di Botte , nelle vicinanze di un campo sportivo in ...La piccola colpita alla testa da un pezzo di ferro in un campo da calcio in disuso a Rocca di Botte nell’Aquilano. La bambina, originaria di Acilia in provincia di Roma, era nel piccolo comune per far ...Tragedia in Provincia de L’Aquila dove una bimba di appena 5 anni, originaria di Acilia, è morta dopo essere rimasta schiacciata da una porta da calcio. E’ successo a Rocca di Botte, nelle vicinanze d ...