Juventus, De Ligt è tornato ad allenarsi in gruppo (Di martedì 19 ottobre 2021) Buone notizie per la Juventus, che mercoledì 20 ottobre sfiderà lo Zenit San Pietroburgo nella terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Nell’ultima seduta di lavoro alla Continassa prima della partenza per la Russia infatti, Matthijs De Ligt è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrale olandese, escluso domenica dai convocati per la Roma a causa di un affaticamento muscolare, dovrebbe dunque partire regolarmente con i bianconeri per la trasferta di Champions. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Buone notizie per la, che mercoledì 20 ottobre sfiderà lo Zenit San Pietroburgo nella terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Nell’ultima seduta di lavoro alla Continassa prima della partenza per la Russia infatti, Matthijs Deadin. Il centrale olandese, escluso domenica dai convocati per la Roma a causa di un affaticamento muscolare, dovrebbe dunque partire regolarmente con i bianconeri per la trasferta di Champions. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS DE LIGT NON CONVOCATO PER LA GARA CONTRO LA ROMA PER L'OLANDESE LIEVE AFFATICAMENTO ALL'ADDUTTOR… - GiovaAlbanese : #Juventus | Anche oggi personalizzato sul campo per #Dybala e #Morata. Oltre agli azzurri, sono già rientrati alla… - CinqueNews : Juve verso lo Zenit, de Ligt si allena in gruppo - sportface2016 : #Juventus, buone notizie in vista dello #Zenit: Matthijs #DeLigt è tornato ad allenarsi in gruppo - TV7Benevento : Calcio: Juventus, De Ligt torna in gruppo alla vigilia del match con lo Zenit... -