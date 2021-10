Inter | dilemma Brozovic | la sfida contro lo Sheriff

Leggi su footdata

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nella ‘gara della vita’, come Milan Skriniar ha definitodi Champions League, Simone Inzaghi potrebbe essere costretto a rinunciare a uno dei titolarissimi, ovvero Marcelo, oggi un po’ affaticato nell’allenamento della vigilia: per capire se il croato potrà partire dal via o meno, sarà decisivo il provino di domani. Lo riporta Gianlucadimarzio.com. Se Brozo dovesse farcela, Vecino sarebbe favorito su Vidal per giocare comeno di centrocampo; al contrario, in caso di forfait, toccherebbe a Nicolò Barella agire nel ruolo di centrocampista centrale. Ai lati dell’ex Cagliari giocherebbero proprio l’uruguaiano e il cileno, con Calhanoglu in panchina. Per quanto riguarda la fascia destra, Darmian è in vantaggio su Dumfries, mentre In attacco torna la coppia Lautaro-Dzeko.