Inter, Correa: «Esordio con doppietta a Verona come un sogno» (Di martedì 19 ottobre 2021) “È stato il momento in cui mi sono reso conto che tutti gli sforzi fatti da piccolo erano stati ripagati”. Così Joaquin Correa, attaccante dell’Inter, racconta dei suoi esordi all’Estudiantes e della sua carriera nel corso del Matchday Programme in vista della partita contro lo Sheriff. Sulla doppietta nel debutto in nerazzurro, l’argentino ha detto: “Certe volte puoi solo sognare il modo perfetto per presentarti ai tuoi nuovi tifosi e io ho avuto la fortuna di viverlo nella partita contro il Verona”. Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) “È stato il momento in cui mi sono reso conto che tutti gli sforzi fatti da piccolo erano stati ripagati”. Così Joaquin, attaccante dell’, racconta dei suoi esordi all’Estudiantes e della sua carriera nel corso del Matchday Programme in vista della partita contro lo Sheriff. Sullanel debutto in nerazzurro, l’argentino ha detto: “Certe volte puoi solo sognare il modo perfetto per presentarti ai tuoi nuovi tifosi e io ho avuto la fortuna di viverlo nella partita contro il”.

