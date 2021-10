Icardi e le corna a Wanda? Non solo Eugenia | spunta anche Alejandra | nella notte | un clamoroso messaggio

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dall'Argentina danno il divorzio in corso traNara e Mauro, ma intanto, ogni ora che passa, la telenovela si arricchisce di una nuova puntata. Mentre la show-girl aggiorna di continuo i propri follower con messaggi criptici sui social. Tra le storie, lei che sola lascia in aereo Milano, esarebbe comparso pure un altro post fantasma, in risposta a un tweet della modella e conduttrice tv argentinaMaglietti, che l'accusava di aver messo su uno “show", senza però menzionare mai la presunta amante diSuarez, lasciando che "un'altra donna venisse ricoperta di insulti”. La risposta dialla Maglietti Se la Maglietti aveva scritto che“è in ritardo di 100 anni”, ...

Advertising

MariangelaScato : @LCionis @GiuliaKunz E pensare che la loro storia è nata dalla rottura di un'altra famiglia numerosa. Ma questo non… - IsaeChia : Wanda Nara e Mauro Icardi ad un passo dal divorzio? Le chat compromettenti scoperte sul telefono del calciatore L’… - FrNappi : @chechcc Ma Wanda Nara con che coraggio se la prende con Icardi dopo le corna messe a Maxi Lopez distruggendo un matrimonio? - amaseifalsa : tutti sconvolti per la storia di icardi e de paul ma nessuno ha mai parlato della compagna di politano che era quel… - stewiepulvaz : RT @28cris8: Mamma deve leggere delle corna di #Icardi e #wandanara mangi dopo -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi corna

Con Mauro, corso a Milano per implorare il perdono della moglie, volata via da Parigi con ... Per la trasmissione 'Los Angeles de la manana' la showgirl avrebbe scoperto le '' grazie a un ...Wanda Nara ha scoperto un tradimento di Mauroed è pronta a chiedere il divorzio? Le ultime ...La showgirl avrebbe fatto spiare il marito, intercettando i messaggi con la Suarez ‘Vediamoci di nascosto in qualsiasi parte del mondo dove non ti conoscono’ Wanda Nara toglie la fede nuziale. “La mia ...Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati, matrimonio finito e divorzio vicino: ecco come ha scoperto il tradimento con Eugenia China Suarez ...