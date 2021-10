(Di martedì 19 ottobre 2021) Attesa e tensione. Lucas, diventato campione del mondo sia con il Bayern Monaco che con la Francia, è stato condannato in Spagna per non aver rispettato i limiti (imposti dal tribunale) dopo ...

Advertising

ETGazzetta : Lucas #Hernandez aggrappato al ricorso: in carcere solo al tramonto? -

Ultime Notizie dalla rete : Hernandez aggrappato

La Gazzetta dello Sport

Possibile che il tribunale spagnolo decida di utilizzare il caso diper mandare un segnale. Ma per il calciatore del Bayern c'è, anche nel caso dovesse andare in prigione, una possibile ...Il vince 3 - 2 in casa dell', in uno dei campi più ostici della A, restaal Napoli (... Anche Di Bello va a rivedere il contatto 80' - Doppio cambio ancora per Pioli: fuori Theoe ...