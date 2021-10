(Di martedì 19 ottobre 2021) E' un'ala sinistra, ha origini italiane e si è presentato nel campionato argentino segnando due gol in ottantuno minuti all' Estudiantes .gioca nel Rosario Central , ha diciotto anni ...

sportli26181512 : Gino Infantino, la scoperta dall’ex interista Kily Gonzalez: E’ un’ala sinistra, ha 18 anni e origini italiane: gio… - tomimfacemaker : RT @CA_Nicox: Gino Infantino preview #RosarioCentral #PES2021 - CA_Nicox : Gino Infantino preview #RosarioCentral #PES2021 - luca_petitti : Lui è Gino #Infantino, classe 2003, attaccante/ala del #RosarioCentral. La scorsa settimana ha segnato una doppiett… - Alenox567 : @Encuest4sFutbol 1- Marco Ruben 2- Emiliano Vecchio 3- Gino Infantino -

E' un'ala sinistra, ha origini italiane e si è presentato nel campionato argentino segnando due gol in ottantuno minuti all' Estudiantes .gioca nel Rosario Central , ha diciotto anni ed è entrato nelle grazie di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Kily Gonzalez , che occupava il suo stesso ruolo nell' Inter e ora ... E' un'ala sinistra, ha 18 anni e origini italiane: gioca nel Rosario Central e ha segnato due gol nel campionato argentino in casa dell'Estudiantes ...