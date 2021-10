Ex Ilva, Giorgetti “Invitalia verso 60% acquisizione del capitale” (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi la quota del capitale sociale dell'ex Ilva detenuta da Invitalia è pari al 38%, pari 50% dei diritti di voto in assemblea. L'accordo di investimento del 10 dicembre 2020, prevede che, a seguito di un secondo aumento di capitale, Invitalia acquisisca il 60% del capitale. Il secondo aumento di capitale, per l'acquisto dei rami di azienda di Ilva, in amministrazione straordinaria, è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni: il rilascio della nuova autorizzazione integrata ambientale relativa al nuovo pianto industriale, la firma di un accordo sindacale sul nuovo piano industriale, il dissequestro penale degli impianti industriale”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi la quota delsociale dell'exdetenuta daè pari al 38%, pari 50% dei diritti di voto in assemblea. L'accordo di investimento del 10 dicembre 2020, prevede che, a seguito di un secondo aumento diacquisisca il 60% del. Il secondo aumento di, per l'acquisto dei rami di azienda di, in amministrazione straordinaria, è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni: il rilascio della nuova autorizzazione integrata ambientale relativa al nuovo pianto industriale, la firma di un accordo sindacale sul nuovo piano industriale, il dissequestro penale degli impianti industriale”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Giorgetti Ex Ilva, Giorgetti: "Invitalia salirà al 60% del capitale della Newco" Nel maggio 2022 Invitalia salirà al 60% nella NewCo che - al termine del contratto di affitto - acquisirà gli asset dell'Ex Ilva. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in audizione in commissione attività produttive della Camera. L'acquisizione degli asset dell'ex Ilva è soggetta a tre ...

Whirlpool, al via il tavolo al Mise. Assenti i ministri Giorgetti e Orlando ...i ministri Giorgetti e Orlando. Il ministro dello Sviluppo Economico è stato convocato ieri sera dal premier Mario Draghi per la cabina di regia e alle 12:30 sarà in audizione alla Camera sull'Ilva. ...

