Eni e Fincantieri, partnership su iniziative a supporto della transizione energetica (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Eni e Fincantieri hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’obiettivo di avviare una collaborazione per promuovere iniziative finalizzate alla transizione energetica, tramite l’individuazione di un sistema di soluzioni integrate in progetti di decarbonizzazione in ambito energetico, dei trasporti e dell’economia circolare. Tra le aree di comune interesse delle due realtà ci sono la riduzione dell’impatto ambientale del settore del trasporto marittimo, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’economia circolare. “Eni sta compiendo un percorso di trasformazione che la porterà al completo abbattimento delle proprie emissioni nette, basato su tecnologie che abbiamo già reso operative a livello industriale o in grado di diventarlo nel breve termine – ha commentato Claudio Descalzi, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Eni ehanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’obiettivo di avviare una collaborazione per promuoverefinalizzate alla, tramite l’individuazione di un sistema di soluzioni integrate in progetti di decarbonizzazione in ambito energetico, dei trasporti e dell’economia circolare. Tra le aree di comune interesse delle due realtà ci sono la riduzione dell’impatto ambientale del settore del trasporto marittimo, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’economia circolare. “Eni sta compiendo un percorso di trasformazione che la porterà al completo abbattimento delle proprie emissioni nette, basato su tecnologie che abbiamo già reso operative a livello industriale o in grado di diventarlo nel breve termine – ha commentato Claudio Descalzi, ...

