Covid: in Russia 1.015 morti in 24 ore, record dall'inizio dell'epidemia (Di martedì 19 ottobre 2021) In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.015 decessi provocati dal Covid - 19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia : lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 19 ottobre 2021) Innelle ultime 24 ore si sono registrati 1.015 decessi provocati dal- 19, il massimo in un giorno: lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo ...

TgLa7 : #Covid: record di morti in Russia, piu' di mille in un giorno - MediasetTgcom24 : Covid, Russia,1.015 morti in 24h: record negativo da inizio epidemia #covid - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.015 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall… - RabbitChairman : 'Secondo i calcoli dei demografi, il calo naturale della popolazione negli ultimi dodici mesi ha raggiunto un milio… - malinca73 : RT @TgLa7: #Covid: record di morti in Russia, piu' di mille in un giorno -