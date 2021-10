Confronto tra Lozano e Spalletti dopo la sostituzione in Napoli-Torino (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella vittoria del Napoli contro il Torino di domenica scorsa, c'è stata anche una piccola parentesi negativa. Al 90' minuto, infatti, Spalletti ha effettuato l'ultimo cambio facendo entrare Juan Jesus al posto di Hirving Lozano. Il messicano, entrato al 59' al posto di Politano, non l'ha presa bene e ha lasciato il campo, andando direttamente negli spogliatoi. Lozano Napoli Torino Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri c'è stato un Confronto tra Spalletti e Lozano che ha chiarito tutto. I due hanno svolto una chiacchierata tranquilla e il caso può definirsi subito chiuso. Il Chucky potrà farsi perdonare giovedì: Spalletti ha intenzione di schierarlo dal primo minuto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella vittoria delcontro ildi domenica scorsa, c'è stata anche una piccola parentesi negativa. Al 90' minuto, infatti,ha effettuato l'ultimo cambio facendo entrare Juan Jesus al posto di Hirving. Il messicano, entrato al 59' al posto di Politano, non l'ha presa bene e ha lasciato il campo, andando direttamente negli spogliatoi.Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri c'è stato untrache ha chiarito tutto. I due hanno svolto una chiacchierata tranquilla e il caso può definirsi subito chiuso. Il Chucky potrà farsi perdonare giovedì:ha intenzione di schierarlo dal primo minuto ...

