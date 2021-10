Chelsea | Barkley ai margini | due club sulle sue tracce

(Di martedì 19 ottobre 2021) Rosspotrebbe presto lasciare ilsueduedi Premier League, pronti a darsi battaglia Come riferito dalla stampa britannica, Rossè insoddisfatto della sua avventura al, dove non sta trovando spazio. Il giocatore potrebbe cambiare casacca già durante il mercato invernale. Leeds e Newcastlesue, pronti a darsi battaglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Barkley

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Secondo 90min Leeds, Newcastle e Burnley pensano al 27enne centrocampista delRossCommenta per primo Burnley a caccia di rinforzi per il centrocampo: fari puntati su RossdelNella settima giornata di Premier League, il Chelsea torna a vincere e sale al primo posto. United fermato dall'Everton a Old Trafford.Nelle gare della 7^ gioranta di Premier League il Chelsea vola momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa della gara tra Liverpool e City: i Blues passano 3-1 ma solo dopo l'espulsione di War ...