Cdp, Gorno Tempini: "Impegno banche pubbliche di sviluppo ad agire come sistema" (Di martedì 19 ottobre 2021) (Roma 19 ott. (Adnkronos) - L'approccio collaborativo è "il tratto distintivo della Finance in Common Coalition". A sottolinearlo il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, nel suo intervento di apertura a 'Finance in common' il summit globale delle banche pubbliche di sviluppo in corso oggi a Roma. "I suoi membri - ha ricordato il presidente di Cdp - hanno collaborato intensamente per allineare al meglio i flussi finanziari con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) e l'Accordo di Parigi, coerentemente con gli impegni della Dichiarazione congiunta del novembre 2020 e l'Agenda Cop26". "Basandosi su risultati positivi, le banche pubbliche di sviluppo si incontrano oggi per una seconda volta per ribadire il loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) (Roma 19 ott. (Adnkronos) - L'approccio collaborativo è "il tratto distintivo della Finance in Common Coalition". A sottolinearlo il presidente di Cdp, Giovanni, nel suo intervento di apertura a 'Finance in common' il summit globale dellediin corso oggi a Roma. "I suoi membri - ha ricordato il presidente di Cdp - hanno collaborato intensamente per allineare al meglio i flussi finanziari con gli Obiettivi disostenibile (Sdg) e l'Accordo di Parigi, coerentemente con gli impegni della Dichiarazione congiunta del novembre 2020 e l'Agenda Cop26". "Basandosi su risultati positivi, ledisi incontrano oggi per una seconda volta per ribadire il loro ...

