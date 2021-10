Ballottaggi: Salvini, 'in grandi città perso occasione di cambiare' (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Nelle grandi città abbiamo perso l'occasione di cambiare, abbiamo sbagliato. Che aritmeticamente in tutti i Comuni che sono andati al voto la Lega e il centrodestra abbiano preso quasi cento sindaci in più rispetto a prima è nei fatti". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Nelleabbiamol'di, abbiamo sbagliato. Che aritmeticamente in tutti i Comuni che sono andati al voto la Lega e il centrodestra abbiano preso quasi cento sindaci in più rispetto a prima è nei fatti". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro.

