Asst Bergamo Est | coop del servizio ambulanza sotto sequestro | “Nessun disagio | ma valuteremo”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Seriate. Il pubblicosvolto dallaerativa non è stato interrotto, visto che il Tribunale ha incaricato un amministratore giudiziario per gestire le attività di soccorso. Tant’è che “ad oggi – riferiscono dall’Est – non abbiamo avuto disservizi”. Ma l’azienda sanitaria a cui fa capo l’ospedale di Seriate sta comunque riflettendo sul da farsi, dopo gli ultimi sviluppi del caso First Aid One Italia. Laerativa, con sede legale a Pesaro, è stata postadalla Gdf di Pavia nell’ambito delle indagini per i reati di caporalato e appalti truccati, per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro. Lagestisce il trasporto sanitario per gli ospedali di Piario e Lovere, mentre per tutta l’...