Al collegio di Roma Uno la candidatura di Conte potrebbe suggellare l'alleanza giallorossa, ma non senza problemi (Di martedì 19 ottobre 2021) Giuseppe Conte correrà per la Camera, nel collegio di Roma uno, come candidato di tutto il centrosinistra? Come spesso accade con i risultati elettorali, i loro esiti producono effetti domino, a prima vista impensabili, sui tavoli più disparati. Quello apparentemente più piccolo, ma in prospettiva più importante, riguarda proprio la Capitale. Già, perché l'elezione in Campidoglio di Roberto Gualtieri, lascia libero un seggio importante di Montecitorio, proprio quello del centro storico, che potrebbe essere usato per cementare l'alleanza giallorossa con una candidatura comune del leader del M5S. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, perché già diverse mosse preparatorie, e diversi colloqui preliminari tra i leader, hanno predisposto questo scenario, a partire da ...

