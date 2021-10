A Trieste violenze inaccettabili Per Draghi è l’ora di metterci la faccia Parla l’eurodeputato M5S | Giarrusso | “Bisogna informare i cittadini”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Onorevole Dino, ac’è stato lo sgombero del porto da parte della polizia. Che idea si è fatto? “È sempre una sconfitta quando si arriva allo scontro. Credo nel dialogo e nella possibilità di trovare una posizione che metta d’accordo tutti. Purtroppo non è andata così. Da quanto mi dicono la protesta – legittima – dei portuali era finita ma qualcuno ha provato a inserirsi a cose fatte per ribadire le tesi No Vax. Nonostante ciò l’intervento della polizia è una sconfitta edovrebbela. Mi ricordo che sotto la presidenza di Giuseppe Conte abbiamo avuto i momenti più drammatici dal dopoguerra, penso al lockdown o al coprifuoco, e Conte ci ha sempre messo laandando in tv a spiegare quanto accadeva, questo ha reso meno duri quei momenti, ...

...le forze dell'ordine "invitano" i noi vax ad allontanarsi dai presidi del porto di, visto che i portuali ormai sono andati via. Proseguono i sit in in Piazza dell'Unità con scontri e......italiano Sergio Mattarella e sloveno Borut Pahor sono andati a, tenendosi significativamente per mano, a deporre corone d'alloro di fronte alla foiba di Basovizza, simbolo delle...In Italia siamo arrivati a un punto di non ritorno, un punto in cui dobbiamo dichiarare la fine dello Stato civile ...Trieste la polizia spara gli idranti in faccia ai lavoratori. C’è un giurista in Italia che difenda gli ultimi e il diritto al lavoro?