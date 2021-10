Uomini e Donne, anticipazioni oggi 18 ottobre: Ida fa una scelta? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cosa succederà oggi, 18 ottobre, nella nuova puntata di Uomini e Donne? A quali scontri assisteremo? Quante emozioni vivremo? Dopo l’addio al dating show di Joele Milan arriverà un nuovo tronista a sostituirlo? Scopriamolo insieme! oggi, lunedì 18 ottobre, su Canale 5 torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il popolare dating show che dalle 14,45 in poi terrà compagnia a milioni di telespettatori. Come molte indiscrezioni suggerivano venerdì scorso Joele Milan è stato cacciato dal programma, perché scoperto a cercare di “imbrogliare”. Come? Il ragazzo avrebbe chiesto alla sua corteggiatrice Chiara di parlare tramite il profilo Instagram del suo migliore amico, in modo da non essere controllati dalla redazione. Mentre il pubblico si chiede se ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cosa succederà, 18, nella nuova puntata di? A quali scontri assisteremo? Quante emozioni vivremo? Dopo l’addio al dating show di Joele Milan arriverà un nuovo tronista a sostituirlo? Scopriamolo insieme!, lunedì 18, su Canale 5 torna l’appuntamento con, il popolare dating show che dalle 14,45 in poi terrà compagnia a milioni di telespettatori. Come molte indiscrezioni suggerivano venerdì scorso Joele Milan è stato cacciato dal programma, perché scoperto a cercare di “imbrogliare”. Come? Il ragazzo avrebbe chiesto alla sua corteggiatrice Chiara di parlare tramite il profilo Instagram del suo migliore amico, in modo da non essere controllati dalla redazione. Mentre il pubblico si chiede se ...

Advertising

Tg3web : La Comunità ebraica ricorda il rastrellamento del 16 ottobre 1943 con una marcia silenziosa nel Ghetto di Roma. Dop… - Emagorno : Che bello vedere tante donne e tanti uomini che hanno voglia di dare una mano per rilanciare #ItaliaViva in provinc… - zaiapresidente : ?? All'alba del 16 ottobre 1943 si compiva il 'sabato nero' del Ghetto di Roma: 365 uomini della polizia tedesca ef… - dw123gf : RT @FmMosca: IMMAGINI CHE FARANNO LA STORIA Eroi, questi uomini, donne, ragazzi, sono e.r.o.i. 'Eseguivo gli ordini' è un'aggravante. #Trie… - iw3rjlcanguro68 : Dal porto di Trieste volano lacrimogeni manganellate e idranti su uomini donne e bambini democrazia italiana in cor… -