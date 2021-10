Ultime Notizie Roma del 18-10-2021 ore 12:10 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Trieste la polizia sgombera il varco agenti uso idranti sui manifestanti presenti in circa un migliaio di persone momenti di tensione con forze di polizia e manifestanti si sono trovate corpo-a-corpo Fermati alcuni manifestanti portuali prolungano lo sciopero affluenza in calo ieri alle 23 per i ballottaggi delle elezioni amministrative i dati diffusi dal Viminale relativi e 63 comuni delle regioni a statuto ordinario chiamati a eleggere il sindaco l’affluenza si attesta al 33,33% in netto calo rispetto al 39 86 del primo la settimana scorsa avevamo già anticipato che con numero così elevato di lavoratori senza vaccino non era possibile soddisfare la domanda dei tamponi nonostante lo sforzo enorme delle farmacie è evidente che data la musica di persone la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Trieste la polizia sgombera il varco agenti uso idranti sui manifestanti presenti in circa un migliaio di persone momenti di tensione con forze di polizia e manifestanti si sono trovate corpo-a-corpo Fermati alcuni manifestanti portuali prolungano lo sciopero affluenza in calo ieri alle 23 per i ballottaggi delle elezioni amministrative i dati diffusi dal Viminale relativi e 63 comuni delle regioni a statuto ordinario chiamati a eleggere il sindaco l’affluenza si attesta al 33,33% in netto calo rispetto al 39 86 del primo la settimana scorsa avevamo già anticipato che con numero così elevato di lavoratori senza vaccino non era possibile soddisfare la domanda dei tamponi nonostante lo sforzo enorme delle farmacie è evidente che data la musica di persone la ...

