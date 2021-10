Traffico Roma del 18-10-2021 ore 08:00 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto Traffico in coda sulla diramazione di Roma Sud in entrata verso il grande raccordo anulare code sul raccordo poi in carreggiata interna tra Casilina e doppia e sulla esterna tra Prenestina e Nomentana rallentamenti sul percorso Urbano della A24 tre raccordo è la tangenziale est poi in tangenziale rallentamenti tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico Traffico in fila sulla Flaminia dal raccordo fino a via dei Due Ponti poi sulla Salaria da via di Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code sulla via Aurelia tra Malagrotta e la circonvallazione Aurelia trafficata anche la Pontina dal raccordo a Viale dell’Oceano Atlantico e la Cristoforo Colombo tra via Pindaro e via di Malafede al Pigneto forti rallentamenti su via Prenestina & ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltoin coda sulla diramazione diSud in entrata verso il grande raccordo anulare code sul raccordo poi in carreggiata interna tra Casilina e doppia e sulla esterna tra Prenestina e Nomentana rallentamenti sul percorso Urbano della A24 tre raccordo è la tangenziale est poi in tangenziale rallentamenti tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso il Foro Italicoin fila sulla Flaminia dal raccordo fino a via dei Due Ponti poi sulla Salaria da via di Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code sulla via Aurelia tra Malagrotta e la circonvallazione Aurelia trafficata anche la Pontina dal raccordo a Viale dell’Oceano Atlantico e la Cristoforo Colombo tra via Pindaro e via di Malafede al Pigneto forti rallentamenti su via Prenestina & ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - _Carabinieri_ : Roma: sgomberato il bar Moccia a Tor Bella Monaca e rimossa l’insegna. Secondo le indagini dei #Carabinieri, era ut… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-10-2021 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 07:44 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -