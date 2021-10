Simone Inzaghi su Sanchez: “Sta migliorando, sarà un valore aggiunto per noi” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato anche di Alexis Sanchez nella conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Sheriff: “Lui e Vidal sono arrivati ieri, si sono allenati bene con i reduci dalla partita, con quelli che non avevano giocato. Sono felice che Alexis abbia giocato 3 partite in Nazionale, la sua condizione sta migliorando. Poi quando lo riterrò opportuno potrà essere un valore aggiunto per noi”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021), tecnico dell’Inter, ha parlato anche di Alexisnella conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Sheriff: “Lui e Vidal sono arrivati ieri, si sono allenati bene con i reduci dalla partita, con quelli che non avevano giocato. Sono felice che Alexis abbia giocato 3 partite in Nazionale, la sua condizione sta. Poi quando lo riterrò opportuno potrà essere unper noi”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

