Serie C 2021/2022: che spettacolo tra Renate e Pro Vercelli, 2-2 e tanti cartellini (Di lunedì 18 ottobre 2021) Match frizzante quello tra Renate e Pro Vercelli che si chiude con un pareggio emozionante. Pro Vercelli che passa in vantaggio subito e dopo poco raddoppia. Nel secondo tempo però si fa recuperare dalla doppietta di Galuppini, MVP del match. Nel finale espulsione di Auriletto della Pro Vercelli, ma il risultato resta sul 2-2. Entrambe le compagini portano a casa un punto e non fanno passi in avanti in classifica, ma che gara abbiamo visto. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Partenza lanciatissima della Pro Vercelli che, in meno di un quarto d’ora, si porta subito sul 2-0. Al 3? Bunino con un tiro ad incrociare la sblocca. Dopo 10 minuti Comi la mette dentro di testa da schema su calcio d’angolo. Il primo tempo scorre poi abbastanza agevolmente e senza troppi sussulti da entrambe le parti. SECONDO ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Match frizzante quello trae Proche si chiude con un pareggio emozionante. Proche passa in vantaggio subito e dopo poco raddoppia. Nel secondo tempo però si fa recuperare dalla doppietta di Galuppini, MVP del match. Nel finale espulsione di Auriletto della Pro, ma il risultato resta sul 2-2. Entrambe le compagini portano a casa un punto e non fanno passi in avanti in classifica, ma che gara abbiamo visto. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Partenza lanciatissima della Proche, in meno di un quarto d’ora, si porta subito sul 2-0. Al 3? Bunino con un tiro ad incrociare la sblocca. Dopo 10 minuti Comi la mette dentro di testa da schema su calcio d’angolo. Il primo tempo scorre poi abbastanza agevolmente e senza troppi sussulti da entrambe le parti. SECONDO ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un giocatore di basket di 32 anni in forza alla Fortitudo Messina, é morto nell'ospedale di Reggio Calabria dove er… - Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - zazoomblog : Probabili formazioni Fiorentina-Cagliari: nona giornata Serie A 2021-2022 - #Probabili #formazioni - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: de Ligt, escluse lesioni. Le ultime verso lo Zenit #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -