Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden 2021: programma, orari, tv. Calendario e streaming in chiaro (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino sta per tornare e nel weekend ci sarà il consueto antipasto con il gigante di Soelden. Sul ghiacciaio del Rettenbach comincia la nuova stagione e c’è davvero grande attesa in casa Italia, dove soprattutto al femminile la squadra azzurra si presenta con ambizioni molto importanti. Nella passata stagione ci fu una strepitosa doppietta italiana con il successo di Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Le due sono ancora tra le principali favorite per la vittoria finale, ma la concorrenza è elevatissima, con tante rivali da Mikaela Shiffrin ad Alice Robinson, passando per Petra Vlhova, Lara Gut, Tessa Worley. In casa Italia fari puntati anche su Sofia Goggia, che, con la rivoluzione del Calendario, può puntare alla vittoria della classifica generale proprio come le sue ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladeldi scista per tornare e nel weekend ci sarà il consueto antipasto con il gigante di. Sul ghiacciaio del Rettenbach comincia la nuova stagione e c’è davvero grande attesa in casa Italia, dove soprattutto al femminile la squadra azzurra si presenta con ambizioni molto importanti. Nella passata stagione ci fu una strepitosa doppietta italiana con il successo di Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Le due sono ancora tra le principali favorite per la vittoria finale, ma la concorrenza è elevatissima, con tante rivali da Mikaela Shiffrin ad Alice Robinson, passando per Petra Vlhova, Lara Gut, Tessa Worley. In casa Italia fari puntati anche su Sofia Goggia, che, con la rivoluzione del, può puntare alla vittoria della classifica generale proprio come le sue ...

Advertising

discesa_libera : #Sölden: the time is now! Sabato parte la Coppa del Mondo di sci alpino 2021/22 - - sosesocial : RT @alicesponton: Oggi su @L_Economia un articolo sui mondiali di sci alpino “Cortina2021” come modello per l’organizzazione dei grandi eve… - RSIsport : ?????? Marco Odermatt si racconta in vista dell'imminente Coppa del Mondo 2021-22, che prenderà il via il 23 ottobre a… - zizionice : RT @OA_Sport: #SCIALPINO Sofia Goggia e il pensierino alla Coppa del Mondo generale: un calendario più equilibrato potrebbe esserle favorev… - NelloBologna : RT @alicesponton: Oggi su @L_Economia un articolo sui mondiali di sci alpino “Cortina2021” come modello per l’organizzazione dei grandi eve… -