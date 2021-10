Salernitana | Colantuono non convince la piazza

Leggi su footdata

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il cambio di guida tecnica sulla panchina dellaha scatenato molte reazioni, soprattutto quelle social, da parte dei tifosi. Il ritorno di Stefanoin granata, al posto dell’esonerato Fabrizio Castori, è stato accolto in maniera abbastanza tiepida (se non con vero scetticismo) dalla. Molti tra i sostenitori dellanon hanno infatti condiviso la scelta della società di affidarsi ad un ex, che oltretutto in passato non aveva portato ai risultati sperati. L’eventualità che dopo la debacle di La Spezia potesse saltare l’allenatore della promozione in Serie A, era quanto mai stata messa in conto da tutti nella, ma quest’ultima confidava che a sostituire Castori sarebbe stato un tecnico di maggiore spessore, come ad esempio Iachini o Cosmi. Da quando nel ...