Porto-Milan domani in tv in chiaro? Data, orario e streaming Champions League 2021/2022 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Porto-Milan, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League e crocevia decisivo per i rossoneri nel raggruppamento dopo i ko con Liverpool e Atletico Madrid. Si gioca alle 21:00 di martedì 19 ottobre nella cornice del Do Dragao e potrete seguire la partita in diretta tv in chiaro su Canale 5 oltre che sui canali Sky Sport mentre in streaming sarà possibile seguirla sulle piattaforme Sky Go, Now e Infinity. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei novanta minuti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della terza giornata della fase a gironi die crocevia decisivo per i rossoneri nel raggruppamento dopo i ko con Liverpool e Atletico Madrid. Si gioca alle 21:00 di martedì 19 ottobre nella cornice del Do Dragao e potrete seguire la partita in diretta tv insu Canale 5 oltre che sui canali Sky Sport mentre insarà possibile seguirla sulle piattaforme Sky Go, Now e Infinity. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei novanta minuti. SportFace.

