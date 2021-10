Pattinaggio artistico, calendario Gran Prix 2021: programma e tutte le date. C’è anche Torino a novembre! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo un’edizione totalmente straniante composta causa covid da sole gare domestiche, torna a pieno regime il circuito Grand Prix 2021-2022 di Pattinaggio artistico, in partenza questo fine settimana dal ghiaccio di Las Vegas con Skate America. La rassegna itinerante sarà, come logico che sia, particolarmente significativa, in quanto coinvolgerà tutti i protagonisti principali che si contenderanno le medaglie alle Olimpiadi di Pechino 2022, previste per il mese di febbraio. Ad aggiungere ulteriore fascino per i nostri colori è stata poi la scelta, in via eccezionale, di allestire una tappa nel nostro Paese. Il Gran Premio d’Italia infatti, pianificato al Pala Vela di Torino, sostituirà la Cup Of China, cancellata per seri problemi logistici legati alla pandemia. Grazie ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo un’edizione totalmente straniante composta causa covid da sole gare domestiche, torna a pieno regime il circuito-2022 di, in partenza questo fine settimana dal ghiaccio di Las Vegas con Skate America. La rassegna itinerante sarà, come logico che sia, particolarmente significativa, in quanto coinvolgerà tutti i protagonisti principali che si contenderanno le medaglie alle Olimpiadi di Pechino 2022, previste per il mese di febbraio. Ad aggiungere ulteriore fascino per i nostri colori è stata poi la scelta, in via eccezionale, di allestire una tappa nel nostro Paese. IlPremio d’Italia infatti, pianificato al Pala Vela di, sostituirà la Cup Of China, cancellata per seri problemi logistici legati alla pandemia. Grazie ...

Pattinaggio artistico: Maya Khromykh si aggiudica il Budapest Trophy. Seconda Shcherbakova Rimane invece invariata la situazione nelle coppie d'artistico con la vittoria dei russi Karina Akopova - Nikita Rakhmanin , unici del lotto a superare quota 200, nello specifico 201.12 grazie anche ...

Atleta albese sugli scudi ai campionati di pattinaggio La città di Prato ha ospitato il Campionato Italiano Federale di pattinaggio artistico riservato alle categorie giovanili. A far parte della delegazione piemontese anche il giovanissimo atleta della Victoria Alba Pattinaggio Giordano Cavagnolo - campione regionale ...

Pattinaggio artistico: Maya Khromykh si aggiudica il Budapest Trophy. Seconda Shcherbakova Prosegue nel migliore dei modi il ballo delle debuttanti russe del pattinaggio di figura. Dopo il trionfo del fenomeno Kamila Valieva al Finlandia Trophy infatti Maia Khromykh ha conquistato il gradin ...

Pattinaggio artistico: definito ufficalmente il quadro delle Finali Junior Grand Prix Svelato l'arcano, finalmente anche per via ufficiali. A distanza di cinque giorni dalla chiusura della fase di qualificazione del circuito Junior Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico, l'Inter ...

