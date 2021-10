Papin: «Il Milan è il massimo. Ora hanno una grande filosofia» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jean-Pierra Papin parla del Milan e dei suoi ricordi rossoneri, poi analizza la squadra di Pioli e ne loda la filosofia In vista della sfida di Champions League contro il Porto, Jean-Pierre Papin ha raccontato il suo periodo in rossonero a Milan Tv. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE GIOCARE NEL Milan – «Il Milan è il massimo, è stata una delle squadre che ha vinto più trofei, quando sono arrivato qui il mio sogno era vincere la Champions, perché l’avevo persa con il Marsiglia. È un trofeo troppo importante quando sei calciatore. Avevo visto in televisione la vittoria del Milan per 4-0 contro la Steaua Bucarest a Barcellona e quando vedi una partita del genere pensi che sarebbe perfetto giocare un giorno per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jean-Pierraparla dele dei suoi ricordi rossoneri, poi analizza la squadra di Pioli e ne loda laIn vista della sfida di Champions League contro il Porto, Jean-Pierreha raccontato il suo periodo in rossonero aTv. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE GIOCARE NEL– «Ilè il, è stata una delle squadre che ha vinto più trofei, quando sono arrivato qui il mio sogno era vincere la Champions, perché l’avevo persa con il Marsiglia. È un trofeo troppo importante quando sei calciatore. Avevo visto in televisione la vittoria delper 4-0 contro la Steaua Bucarest a Barcellona e quando vedi una partita del genere pensi che sarebbe perfetto giocare un giorno per ...

