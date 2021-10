Mps, l’aumento di capitale a carico del Mef cresce ancora. I sindacati denunciano la banca per comportamento antisindacale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tre, quattro, cinque, sei, sette. Mentre l’operazione Unicredit-Mps entra nella fase più calda si rincorrono le stime sull’aumentare dell’aumento di capitale della banca. In sostanza i soldi che il Tesoro, oggi azionista della banca senese con il 64%, dovrà versare nelle casse di Siena per renderla presentabile sul mercato. Oltre tre miliardi, si era detto giovedì scorso. Sopra i 5 miliardi si dice oggi. Per di più, secondo una fonte vicina al dossier, una ricapitalizzazione di queste dimensioni “riuscirebbe a coprire solo le esigenze di breve termine” mentre “una soluzione di lungo termine, che sia standalone o aggregativa, necessita di un importo ben più elevato“. Secondo altre indiscrezioni, l’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel avrebbe chiesto al ministero un aumento di addirittura 7 miliardi. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tre, quattro, cinque, sei, sette. Mentre l’operazione Unicredit-Mps entra nella fase più calda si rincorrono le stime sull’aumentare deldidella. In sostanza i soldi che il Tesoro, oggi azionista dellasenese con il 64%, dovrà versare nelle casse di Siena per renderla presentabile sul mercato. Oltre tre miliardi, si era detto giovedì scorso. Sopra i 5 miliardi si dice oggi. Per di più, secondo una fonte vicina al dossier, una ricapitalizzazione di queste dimensioni “riuscirebbe a coprire solo le esigenze di breve termine” mentre “una soluzione di lungo termine, che sia standalone o aggregativa, necessita di un importo ben più elevato“. Secondo altre indiscrezioni, l’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel avrebbe chiesto al ministero un aumento di addirittura 7 miliardi. In ...

Advertising

Investireoggi : L'aumento di capitale per #MPS sarebbe di gran lunga maggiore dei 3 miliardi sinora ipotizzati. La vicenda si chiu… - oscar31914934 : @_DAGOSPIA_ @AlbertoBagnai spiegate che l'aumento capitale è nuovo debito per salvare MPS per tutte le porcate di PCI e discendenti. - A_Gentili : RT @Musso___: 'L’aumento di capitale necessario a mandare in porto l’operazione Unicredi-Monte dei Paschi potrebbe superare i 3 miliardi di… - Bossina8 : RT @Musso___: 'L’aumento di capitale necessario a mandare in porto l’operazione Unicredi-Monte dei Paschi potrebbe superare i 3 miliardi di… - wbfe : RT @Musso___: 'L’aumento di capitale necessario a mandare in porto l’operazione Unicredi-Monte dei Paschi potrebbe superare i 3 miliardi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mps l’aumento Mps, l’aumento di capitale a carico del Mef cresce di giorno in giorno Il Fatto Quotidiano