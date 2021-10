Milano choc: mura la madre morta nell'armadio e intasca la pensione per due anni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha murato il corpo della madre nell'armadio della camera da letto avvolgendolo in sacchi di plastica che aveva ricoperto di argilla e legno perché voleva continuare a incassare la sua da 1.700 euro al ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Hato il corpo delladella camera da letto avvolgendolo in sacchi di plastica che aveva ricoperto di argilla e legno perché voleva continuare a incassare la sua da 1.700 euro al ...

