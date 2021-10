Metroid Dread: perché Samus è così silenziosa? La risposta del producer Yoshio Sakamoto (Di lunedì 18 ottobre 2021) GameSpot ha pubblicato un'intervista con il produttore di Metroid Dread, Yoshio Sakamoto. Una delle domande nell'intervista a Mr. Sakamoto si concentra sul perché Samus è una protagonista per lo più silenziosa in Metroid Dread. In Metroid Dread, Samus Aran parla a malapena. Il signor Sakamoto ha spiegato che il team voleva creare un'atmosfera oscura e lugubre e ha preferito usare le immagini e i filmati piuttosto che affidarsi al doppiaggio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 ottobre 2021) GameSpot ha pubblicato un'intervista con il produttore di. Una delle domande nell'intervista a Mr.si concentra sulè una protagonista per lo piùin. InAran parla a malapena. Il signorha spiegato che il team voleva creare un'atmosfera oscura e lugubre e ha preferito usare le immagini e i filmati piuttosto che affidarsi al doppiaggio. Leggi altro...

Advertising

NintendoItalia : Quando non stai giocando a Metroid Dread, ma continui a pensarci... - Eurogamer_it : Il producer di Metroid ci svela perché Samus è così silenziosa in #MetroidDread. - GamingToday4 : Metroid Dread ha riacceso il dibattito su Metroid: Other M: bello o orrendo? - AblonminavelA : Jogando Metroid Dread e levando surra de emmi alsjslajsks ???? - FPPodcast : 'Metroid Dread debutta primo e supera ogni aspettativa: con quasi 87mila copie vendute è di gran lunga il miglior d… -