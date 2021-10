«Mascherine irregolari» indagato Domenico Arcuri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Abuso d’ufficio e peculato. Sono le accuse ipotizzate dalla procura di Roma nei confronti di Domenico Arcuri, indagato nell’inchiesta sulle Mascherine «irregolari e dannose per la salute» provenienti dalla Cina. L’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid è stato ascoltato sabato scorso dai pubblici ministeri Gennaro Varone e Fabrizio Tucci, titolari dell’indagine su affidamenti per un valore d 1,25 miliardi di euro effettuati da Arcuri per l’emergenza pandemia a tre consorzi cinesi per l’acquisto di 800 milioni di Mascherine, in seguito … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Abuso d’ufficio e peculato. Sono le accuse ipotizzate dalla procura di Roma nei confronti dinell’inchiesta sullee dannose per la salute» provenienti dalla Cina. L’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid è stato ascoltato sabato scorso dai pubblici ministeri Gennaro Varone e Fabrizio Tucci, titolari dell’indagine su affidamenti per un valore d 1,25 miliardi di euro effettuati daper l’emergenza pandemia a tre consorzi cinesi per l’acquisto di 800 milioni di, in seguito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

