Manila Nazzaro, il suo staff e Lorenzo Amoruso contro Alfonso Signorini (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo staff di Manila Nazzaro attacca Alfonso Signorini Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 19 ottobre 2021 abbiamo visto un nuovo scontro/tentativo di chiarimento tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico. Il tutto ruotava intorno alle nomination delle precedenti puntate. Fatto sta che Alfonso Signorini non ha lasciato spiegare fino in fondo le L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 19 ottobre 2021) LodiattaccaNel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 19 ottobre 2021 abbiamo visto un nuovo s/tentativo di chiarimento trae Raffaella Fico. Il tutto ruotava intorno alle nomination delle precedenti puntate. Fatto sta chenon ha lasciato spiegare fino in fondo le L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

WandadiSomma : RT @BITCHYFit: 45 minuti di sorpresa ad Aldo Montano, Raffaella Fico e Manila Nazzaro fatte scannare durante la pubblicità. Ok. #GFVip - myadvicedoesnth : RT @BITCHYFit: 45 minuti di sorpresa ad Aldo Montano, Raffaella Fico e Manila Nazzaro fatte scannare durante la pubblicità. Ok. #GFVip - VittorioMastro8 : RT @BITCHYFit: 45 minuti di sorpresa ad Aldo Montano, Raffaella Fico e Manila Nazzaro fatte scannare durante la pubblicità. Ok. #GFVip - pollettaa_ : manila nazzaro PIENA della storia del cappotto #GFvip - peppe844 : RT @BITCHYFit: 45 minuti di sorpresa ad Aldo Montano, Raffaella Fico e Manila Nazzaro fatte scannare durante la pubblicità. Ok. #GFVip -