Ma è Ballando o Cantando con le stelle? (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Ballando troppe storie. Ridateci lo show La Repubblica, pagina 39, di Antonio Dipollina. A Ballando con le stelle le canzoni e musiche su cui si balla non sono originali ma reinterpretate: quindi succede che arriva Al Bano (uno dei molti ultra-ottuagenari in pista, in ogni senso) e mentre lui accenna qualche passetto mandano Nel sole, ricantata. Per cui quando arriva il ritornello Al Bano non resiste, lascia perdere i passettini e va su, di alcuni toni, con la voce, riappropriandosi della canzone. Volendo, è tutto qui: Milly Carlucci, 16esima edizione, un luogo fisico nel quale si assembrano vip danzanti, giurati, opinionisti, Alessandra Mussolini – presenza scenica di matrice indefinibile – e si va avanti per oltre quattro ore, demolendo ogni resistenza nello spettatore. Il punto due è l'invidia, genuina, che si prova leggendo ...

