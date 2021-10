Love is in the air, trama 18 ottobre: Eda torna a sperare (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il cuore di Eda Yildiz, dopo settimane di gelo tra lei e Serkan, tornerà a battere, come rivela la trama di Love is in the air di oggi, lunedì 18 ottobre. La ragazza, ignara che sia stata opera di Selin, ha avuto un terribile inconveniente con un'importante presentazione alla Art Life che è misteriosamente scomparsa da tutti i computer presenti in ufficio. Tuttavia, la paesaggista ha brillantemente rifatto tutto il lavoro con la collaborazione di Serkan che l'ha raggiunta e le ha dato una mano. Questo gesto verrà interpretato da Eda come una dimostrazione del fatto che il suo amato stia pian piano ritrovando la memoria e deciderà di continuare con maggiore impegno ed incisività il suo piano di far ingelosire il ragazzo con l'aiuto di Deniz, che si calerà sempre più nella parte del suo fidanzato. Love is in the air, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il cuore di Eda Yildiz, dopo settimane di gelo tra lei e Serkan, tornerà a battere, come rivela ladiis in the air di oggi, lunedì 18. La ragazza, ignara che sia stata opera di Selin, ha avuto un terribile inconveniente con un'importante presentazione alla Art Life che è misteriosamente scomparsa da tutti i computer presenti in ufficio. Tuttavia, la paesaggista ha brillantemente rifatto tutto il lavoro con la collaborazione di Serkan che l'ha raggiunta e le ha dato una mano. Questo gesto verrà interpretato da Eda come una dimostrazione del fatto che il suo amato stia pian piano ritrovando la memoria e deciderà di continuare con maggiore impegno ed incisività il suo piano di far ingelosire il ragazzo con l'aiuto di Deniz, che si calerà sempre più nella parte del suo fidanzato.is in the air, ...

