Lello Arena svela che Massimo Troisi litigò con Renzo Arbore quando scoprì che tra le ragazze coccodè c’erano tre uomini perchè …

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutti ricordiamo ancora con tanto affetto, il quale è stato non soltanto un grande attore ma anche un regista, cabarettista e sceneggiatore italiano. Potremmo definirlo anche il principale esponente della comicità italiana, il quale ha ottenuto un grande successo intorno ai primi anni 70. Ormai è da tanti anni che purtroppo è venuto a mancare, ed esattamente il 4 giugno 1994 ma tutti noi lo ricordiamo sempre con tanto affetto e anche tanta nostalgia.ricorda il grandeA parlare di lui in questi giorni è stato, il quale ha scritto un libro intitolato C’era una volta. Il noto attore avrebbe quindi parlato die lo ha fatto nel corso di ...

Advertising

Nat_Casatelli : RT @chetempochefa: 'GAETANO! GAETANOOOO! GAETA'!' Riguardiamo insieme una delle celebri scene di Ricomincio Da Tre con Massimo Troisi e Le… - RadioCapital_fm : Riascolta Lello Arena ospite di @silviamobili e @DorisZaccone, che ha scritto un libro sul rapporto che lo legava a… - marco_fanton : @rschrae16 Lello Arena fa ridere. Fabio Fazio sta diffondendo banalità offensive - germanshepard8 : RT @chetempochefa: 'GAETANO! GAETANOOOO! GAETA'!' Riguardiamo insieme una delle celebri scene di Ricomincio Da Tre con Massimo Troisi e Le… - MAIKI76432102 : Dove minchia sarebbero ora Lello #Arena, Tullio #Solenghi e Massimo #Lopez, senon fossero nati Massimo #Troisi e A… -

Ultime Notizie dalla rete : Lello Arena

Today.it

e il suo libro "C'era una volta " La fiaba un po' storta di un incontro incredibile' di Capital Web Ospite di Silvia Mobili e Doris Zaccone ,, che ha scritto un libro sul ...si confessa in una intervista a Il Fatto quotidiano e svela alcuni annedoti su Renzo Arbore , con il quale lavora da anni. 'Quando Renzo era impegnato con Indietro tutta e c'erano le r ...Tutti ricordiamo ancora con tanto affetto Massimo Troisi, il quale è stato non soltanto un grande attore ma anche un regista, cabarettista e sceneggiatore italiano. Potremmo definirlo anche il princi ...Lello Arena ha ricordato l'amico e collega Massimo Troisi: "Litigò con Renzo Arbore. Noi non ci credevamo, poi capimmo perché..." ...