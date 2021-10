Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Sheriff

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 18 ottobre 2021) In Champions League l’è pronta ad affrontare loin quello che sarà un match decisivo per le speranze di qualificazione della squadra nerazzurra. In attacco Inzaghi si affiderà a Lautaro Martinez, al cui fianco con ognità agirà Dzeko. A centrocampo con gli intoccabili Barella e Brozovic dovrebbe partire titolare Calhanoglu. Sulla fasce sicura la presenza di Perisic mentre sulla destra Darmian è in netto vantaggio su Dumfries. Nei moldavi saranno assenti Yakhshiboev e Belousov, due dei protagonisti dell’impresa contro il Real Madrid. Ecco ledel match:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. InzaghiTIRASPOL (4-2-3-1): Athanasiadis; ...