L' arte di Jeff Koons esplode negli occhi di un bambino

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Un coniglietto puccioso, un cucciolo fatto di palloncini, un cuore incartato in un pacchetto regalo. Se guardi bene sopra ci sei tu, in forma di immagine riflessa sulla superficie specchiante. Questo, in definitiva, fa, mette te al centro della sua, ti rende protagonista. E quando non riesci proprio a specchiarti perché la materia non lo concede o perché semplicemente non è previsto dal concept dell’opera, protagonista è la scelta del soggetto, quasi sempre popolare, kitch, livello souvenir da bancarella in zona turistica, tra la camionetta dei panini alla salsiccia, il venditore di torri di Pisa e colossei e l’immancabile tizio dei palloncini all’elio. Un repertorio di immagini da mercatino delle pulci offerte alla tua normalità, al tuo essere di tutti i giorni, alla tua ppiù immediata e ...