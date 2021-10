Lady Gaga parla in italiano e dice una parolaccia: “Questo è napoletano” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lady Gaga – come molti altri artisti – è tornata ad esibirsi in totale sicurezza a Las Vegas e durante il suo ultimo concerto ha divertito il pubblico in sala proponendo una frase in italiano, imparata presumibilmente durante le settimane passate nel nostro paese per la realizzazione del film House Of Gucci, che la vede fra le protagoniste. Una frase che la cantante crede in realtà essere in napoletano, ma in realtà l’ha pronunciata in perfetto italiano: “Che c**o succede?“. Ecco il video: Just a video of Lady Gaga teaching her audience how to swear in Italian pic.twitter.com/zWXvaltASj — Gaga Now (@LadyGaganownet) October 16, 2021 Lady Gaga parla in ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 ottobre 2021)– come molti altri artisti – è tornata ad esibirsi in totale sicurezza a Las Vegas e durante il suo ultimo concerto ha divertito il pubblico in sala proponendo una frase in, imparata presumibilmente durante le settimane passate nel nostro paese per la realizzazione del film House Of Gucci, che la vede fra le protagoniste. Una frase che la cantante crede in realtà essere in, ma in realtà l’ha pronunciata in perfetto: “Che c**o succede?“. Ecco il video: Just a video ofteaching her audience how to swear in Italian pic.twitter.com/zWXvaltASj —Now (@nownet) October 16, 2021in ...

