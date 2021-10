Il dolore di Gianluca Guidi per i ballerini morti a Riad: “Erano ragazzi esemplari” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Che tristezza! Il mio stato d’animo è facilmente immaginabile in questo momento, dopo la notizia dei tre ballerini morti nell’incidente in Arabia, tre ragazzi veramente esemplari: Erano nel cast di ‘Aggiungi un posto a tavola’, Erano ragazzi deliziosi, educati, simpatici e molto professionali, appassionati al loro mestiere cui dedicavano passione e grande dedizione”. Così Gianluca Guidi ricorda all’AdnKronos i tre ballerini italiani – Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto – deceduti a causa dell’incidente stradale che ha visto le loro vetture precipitare in una scarpata a Riad in Arabia Saudita. “Erano tre ragazzi che ognuno vorrebbe avere come ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Che tristezza! Il mio stato d’animo è facilmente immaginabile in questo momento, dopo la notizia dei trenell’incidente in Arabia, treveramentenel cast di ‘Aggiungi un posto a tavola’,deliziosi, educati, simpatici e molto professionali, appassionati al loro mestiere cui dedicavano passione e grande dedizione”. Cosìricorda all’AdnKronos i treitaliani – Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto – deceduti a causa dell’incidente stradale che ha visto le loro vetture precipitare in una scarpata ain Arabia Saudita. “treche ognuno vorrebbe avere come ...

